Flachi: "Kayode sembra un veterano, ma deve rimanere concentrato. Pensate a dove potrebbe arrivare la Fiorentina con i gol degli attaccanti"

L'ex attaccante della Fiorentina Francesco Flachi ha parlato a Radio Bruno Toscana della situazione sulle fasce: “Parisi sta facendo molto bene ed è in linea con il suo percorso di crescita. E' forte in entrambe le fasi e credo che contro l'Empoli partirà titolare, essendo rimasto a Firenze in queste settimane. Kayode? Lui sembra davvero un veterano e capisco che la Fiorentina non voglia farselo sfuggire. Sarà importante gestirlo bene, perché a volte i ragazzi si fanno travolgere dal successo e perdono la bussola”.

E poi: “Il problema del centravanti c'è da anni, ora se ne parla meno perché stanno segnando gli altri. Ma ribaltiamo la questione, e pensiamo a dove potrebbe arrivare la Fiorentina se cominciassero a segnare Beltran e Nzola. Champions? Sono sicuro che nello spogliatoio se ne parli, è giusto alzare l'asticella. I giocatori devono avere una mentalità vincente”.