Il giornalista fiorentino Stefano Cecchi ha parlato della squadra di Vincenzo Italiano a Radio Bruno, intervenendo su alcuni singoli e sugli obiettivi della Viola: "Se dovessi scegliere il terzino sinistro della Fiorentina non avrei dubbi: Parisi. Biraghi ha il sinistro più bello dell'ex Empoli, ma per il resto mi piace di più il giovane. Secondo me Italiano non la pensa allo stesso modo.

Quest'anno la Fiorentina riesce a segnare di più grazie ai singoli, come Nico e Bonaventura. Se si considera che la squadra gigliata ha già il terzo attacco del campionato senza i gol di Bltran e Nzola, si può solo migliorare. Champions? Non credo che la Fiorentina possa lottare per le prime 4 posizioni".