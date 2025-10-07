Trevisani: "Pradè non è il demonio, le colpe vanno cercate altrove. Palesissimo che Pioli ci sta capendo poco"

Il giornalista e commentatore televisivo, Riccardo Trevisani, su Cronache di Spogliatoio, ha analizzato anche la crisi della Fiorentina, dicendo: “E' palesissimo il fatto che Pioli ci sta capendo poco. Non sta sfruttando le caratteristiche dei propri giocatori”.

“Fiorentina non è una squadra da tre punti in sei partite”

E poi: “Una squadra quella viola che è costruita male, perché ha delle mancanze in difesa e soprattutto a centrocampo. Ma non è una squadra da tre punti in sei partite e Pradè non è che sia il demonio”.

"Le colpe vanno cercate altrove"

E inoltre: “Le colpe vanno cercate altrove. Pradè ha fatto degli errori e delle scommesse sono andate male. Ma l’anno scorso ha scommesso su un portiere disoccupato e le cose sono andate per il meglio”.