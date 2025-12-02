Conferme dal Viola Park: Vanoli cambia difesa, resta però un dubbio. Col Sassuolo riecco Gosens

Rilevanti aggiornamenti in questi minuti da Radio Bruno. Dal Viola Park giungono conferme di come la difesa a 4 sia stata provata da Paolo Vanoli e la Fiorentina proverà pertanto cambiare modulo a Sassuolo.

Due alternative

Vanoli sta cercando di capire se adattare qualcuno a fare l’esterno e proporre il 4-2-3-1, oppure mantenere il centrocampo a 3 e giocare 4-3-1-2.

Rientro importante

Altra importante novità: Robin Gosens è ormai in recupero ed è pronto a tornare in campo. Col Sassuolo il tedesco ci sarà… e giocherà.