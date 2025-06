E intanto Pioli si prepara per la sfida contro la prima della classe. E lascia fuori due brasiliani per scelta tecnica

Da una parte tratta per il suo ritorno in Italia e alla Fiorentina in particolare, dall'altra Stefano Pioli si appresta ad affrontare un match importante per il campionato arabo.

Big match

Il suo Al-Nassr se la vedrà con l'Al-Ittihad Club che occupa il primo posto nella classifica con 33 punti, più otto rispetto alla compagine dello stesso Pioli e di Cristiano Ronaldo.

Due esclusi per scelta tecnica

Per l'occasione il tecnico di Parma ha deciso di fare fuori dai convocati per scelta tecnica due brasiliani come Anderson Talisca e Wesley che pure sarebbero dovuti essere due punti di forza della squadra.