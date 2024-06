Il sogno Icardi? E' destinato a rimanere tale anche perché il Galatasaray lo paga tanto e non ha alcuna intenzione di lasciarlo andare

Periodicamente a Firenze viene ritirata fuori la suggestione Mauro Icardi, tra i profili finiti in campionati minori di gran lunga il più forte: 55 reti in due stagioni al Galatasaray e un impatto che sarebbe ancora fortissimo sulla Serie A. Come riporta La Gazzetta dello Sport però, il sogno della Fiorentina è destinato a rimanere tale perché in Turchia, Icardi guadagna tanto (più del doppio di Gonzalez) e soprattutto il club che ha accolto anche Torreira nel 2022, non ha alcuna intenzione di lasciarlo andare.