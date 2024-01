Due piste per il futuro (in prestito) di Amatucci, ma una cessione in B potrebbe sbloccare la sua situazione

Tra i giocatori che potrebbero lasciare la Fiorentina in questi ultimi giorni di mercato, c'è anche Lorenzo Amatucci, che in questa prima parte di stagione ha fatto spola tra la prima squadra e la primavera viola.

Italiano gli ha concesso poco spazio e per lui l'ipotesi più probabile è quella di andare in prestito nella serie cadetta per mettere minuti nelle gambe e fare esperienza.

Pisa e Catanzaro sulle orme del giocatore, con la società toscana allenata da Aquilani (ex allenatore in viola di Amatucci) in vantaggio su quella giallorossa. A bloccare l'affare tra Fiorentina e nerazzurri erano state le mancate uscite sul mercato del Pisa, che adesso però potrebbe cedere Idrissa Touré al Cagliari. Un'uscita che potrebbe dunque sbloccare l'affare Amatucci, ovviamente in prestito.