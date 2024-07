Il mercato in entrata della Fiorentina congestionato dalla mancanza di capitale

La Fiorentina sta vivendo una fase di impasse sul mercato: lo sta facendo capire Pradè con la difficoltà nel piazzare quei quattro colpi fondamentali (un difensore, due centrocampisti e qualcos'altro là davanti).

Mancanza di capitale

Il mercato in entrata in questo momento, si legge sul Corriere dello Sport-Stadio, è congestionato dalla mancanza di capitale. E il presidente viola, Commisso, sottolinea ancora il quotidiano sportivo, sembra deciso a non aprire ancora il portafoglio.

Le uscite per finanziare le entrate

In sostanza, al di là dell'operazione Colpani, il resto dovrà arrivare grazie a qualche uscita. Amrabat, Ikone, Nzola sono sul piede di partenza. E poi? Potrebbe esserci anche altro?