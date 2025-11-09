Bucchioni: "Società allo sbando dalla morte di Barone. La Fiorentina è meritatamente ultima"

Enzo Bucchioni, noto giornalista vicino alle vicende di casa Fiorentina, è intervenuto a Radio Sportiva dove ha trattato il tema caldo del nuovo allenatore viola: “Dopo aver visto la partita di Mainz mi sono detto: ”prima arriva Vanoli meglio è". Giovedì sera si è vista una Fiorentina veramente senza anima, con una tenuta atletica molle e giustamente ultima in classifica. La situazione ora è complicatissima, ma il tecnico ha un background interessante".

“La Fiorentina rischia di rimanere staccata dalle altre”

“Tuttavia dovrà tirare fuori il meglio da quello che questa situazione può offrirgli. La gara con il Genoa può essere decisiva per iniziare a sperare in qualcosa di positivo… anche perché dopo la sosta ci sono Juventus e Atalanta. La Fiorentina rischia non solo di rimanere ultima ma anche staccata da tutte le altre squadre”.

“Società allo sbando”

“Dalla scomparsa di Joe Barone la società è finita allo sbando. Lo si è visto anche con le dimissioni di Pradè. Non è stata sostituta alcuna figura rilevante all'interno dell'organico”.