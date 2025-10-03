Esordio da incubo per quasi tutte le avversarie della Fiorentina in Conference. E i giocatori del Mainz si prendono pure una pioggia di oggetti dai tifosi ospiti
Dopo l'esordio vincente contro il Sigma Olomuc, il percorso della Fiorentina in Conference League prevede altre cinque partite di cui due in casa e tre in trasferta. C'è da dire che per alcune delle avversarie viola quella di ieri sera non è stata esattamente una serata esaltante, a partire dal Rapid Vienna che ha incassato un pesantissimo 4-1 dal Lech Poznan. Non meglio la Dinamo Kyev, battuta 2-0 in casa dal Crystal Palace che peraltro era anche rimasto in dieci per l'espulsione dell'ex Torino Borna Sosa. Male anche l'AEK Atene, sconfitto 3-1 dal Celje, vecchia conoscenza della Fiorentina.
Neanche il Mainz brilla
Leggermente meglio il Mainz, che ha sbancato appena 1-0 il campo dell'Omonia grazie a un calcio di rigore di Amiri. Curiosità su questa partita: dopo il gol del vantaggio i calciatori tedeschi sono andati ad esultare vicino a una settore dello stadio dove si trovavano i tifosi locali più caldi, che hanno cominciato a lanciare loro addosso di tutto costringendo l'arbitro a sospendere per qualche minuto la partita facendo rientrare momentaneamente le squadre negli spogliatoi. L'unica vittoria davvero convincente è stata quella del Losanna, 3-0 al Breidablik.