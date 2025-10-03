Dopo l'esordio vincente contro il Sigma Olomuc, il percorso della Fiorentina in Conference League prevede altre cinque partite di cui due in casa e tre in trasferta. C'è da dire che per alcune delle avversarie viola quella di ieri sera non è stata esattamente una serata esaltante, a partire dal Rapid Vienna che ha incassato un pesantissimo 4-1 dal Lech Poznan. Non meglio la Dinamo Kyev, battuta 2-0 in casa dal Crystal Palace che peraltro era anche rimasto in dieci per l'espulsione dell'ex Torino Borna Sosa. Male anche l'AEK Atene, sconfitto 3-1 dal Celje, vecchia conoscenza della Fiorentina.

Neanche il Mainz brilla

Leggermente meglio il Mainz, che ha sbancato appena 1-0 il campo dell'Omonia grazie a un calcio di rigore di Amiri. Curiosità su questa partita: dopo il gol del vantaggio i calciatori tedeschi sono andati ad esultare vicino a una settore dello stadio dove si trovavano i tifosi locali più caldi, che hanno cominciato a lanciare loro addosso di tutto costringendo l'arbitro a sospendere per qualche minuto la partita facendo rientrare momentaneamente le squadre negli spogliatoi. L'unica vittoria davvero convincente è stata quella del Losanna, 3-0 al Breidablik.