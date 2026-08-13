​​

header logo

Ecco Pellegrino a Firenze, l'ora delle visite mediche per il nuovo centravanti viola - FOTO e VIDEO FN

Michela Lanza /
Aggiungi FiorentinaNews.com come Fonte preferita su Google

Primo, vero, giorno fiorentino per Mateo Pellegrino, ultimo giocatore arrivato alla corte viola. 

Visite mediche a Villa Donatello a Sesto Fiorentina per il nuovo centravanti gigliato, che è arrivato sorridente in volto. 

Niente dichiarazioni

Nessuna dichiarazione per l'attaccante della Fiorentina che verrà presentato alla stampa e ai tifosi nei prossimi giorni come da tradizione. 

Subito dopo la firma…

E' molto probabile però che possa dire qualcosa ai canali ufficiali subito dopo la firma sul nuovo contratto. 

Notizie correlate
💬 Commenti (6)