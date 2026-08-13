Ecco Pellegrino a Firenze, l'ora delle visite mediche per il nuovo centravanti viola - FOTO e VIDEO FN
Primo, vero, giorno fiorentino per Mateo Pellegrino, ultimo giocatore arrivato alla corte viola.
Visite mediche a Villa Donatello a Sesto Fiorentina per il nuovo centravanti gigliato, che è arrivato sorridente in volto.
Niente dichiarazioni
Nessuna dichiarazione per l'attaccante della Fiorentina che verrà presentato alla stampa e ai tifosi nei prossimi giorni come da tradizione.
Subito dopo la firma…
E' molto probabile però che possa dire qualcosa ai canali ufficiali subito dopo la firma sul nuovo contratto.
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