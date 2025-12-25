Il mercato di gennaio si avvicina e FiorentinaNews.com, per cercare di capire le possibili mosse della Fiorentina, ha intervistato in esclusiva il procuratore Eugenio Ascari.

Che tipo di mercato si aspetta dalla Fiorentina? Sarà possibile attuare le famose scelte drastiche nonostante le spese eccessive dell’ultima sessione estiva?

“Sono state compiute operazioni poco comprensibili in estate. La Fiorentina, ad esempio, si è liberata con troppa leggerezza di un giocatore come Cataldi, che oggi è fra i più affidabili alla Lazio, per reinvestire su Nicolussi Caviglia che, in questi primi mesi, non ha dimostrato ancora niente. I viola hanno anche investito 16 milioni per Sohm; penso che queste siano state operazione dissennate. Paratici dovrà cercare di limitare le perdite, nel caso in cui volesse privarsi di quei giocatore non funzionali alla sua idea di squadra. Alla luce delle scelte operate da Vanoli è chiaro che alcuni giocatori siano stati bocciati. Mi riferisco a Nicolussi Caviglia, a Richardson, a Sabiri... Questi sono giocatori di cui la Fiorentina dovrebbe disfarsi. Se dovessero arrivare proposte irrespingibili per Comuzzo, Kean, o per quei giocatori che hanno maggior mercato, io, fossi un dirigente viola, sarei disposto ad ascoltare qualsiasi tipo di offerta. C’è sempre la possibilità di andare sul mercato dove giocatori che fanno al caso della Fiorentina penso proprio ce ne siano, qualche buona occasione si presenterà”.

In quali ruoli la Fiorentina deve assolutamente intervenire sul mercato? Che tipo di giocatori servono per cercare di raggiungere la salvezza?

“Un centrocampista centrale al posto di Nicolussi Caviglia è indispensabile, così come un difensore di personalità e di esperienze al posto di Pablo Marì. Se Vanoli dovesse continuare con il modulo visto contro l’Udinese sarebbero necessari due esterni offensivi. Per la difesa farei un tentativo per De Vrij, anche se è un’operazione difficilissima. Come centrocampista centrale ritornerei su Tessmann del Lione o Bernabè del Parma; profili già accostati alla Fiorentina in passato, ma potrebbero tornare di nuovo di moda”.