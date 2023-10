L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Lorenzo Amoruso è intervenuto a Radio Bruno Toscana a poche ore dalla partita della Viola contro il Ferencvaros: “Evitiamo trabocchetti pericolosi. Contro il Cagliari la squadra ha potuto gestire, tra l'altro alcuni giocatori stanno finalmente arrivando al picco di prestazioni e autoconsapevolezza. Non deve essere un punto d'arrivo, bensì un punto di partenza”.

Sul percorso in Conference: “Chiaramente gli altri ti conoscono, rispetto all'anno scorso. Sanno che tipo di squadra è la Fiorentina, ma non deve essere un problema: c'è una rosa più ampia e più approfondito. Il calcio europeo, inoltre, si sposa bene con le caratteristiche del gioco proposto dalla Viola. Mi piacerebbe vedere una squadra più cinica”.

Su Duncan: “Il suo miglioramento lo vedi anche dal viso, è proprio più attivo e pimpante. Non so a cosa sia dovuto, ma sostengo che sia giusto farsi trascinare in certi momenti. Mandragora? Lui, al contrario, è spento e appesantito”.