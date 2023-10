L'ex calciatore, tra le altre, di Napoli e Fiorentina Luciano Chiarugi è intervenuto a Radio Punto Nuovo per presentare la partita di domenica sera. Ecco le sue parole: “La Viola ha i mezzi per mettere in difficoltà il Napoli, che però mi sembra tornato unito e compatto dopo un periodo di polemiche. Gli azzurri sono ancora i favoriti per lo Scudetto. Ma contro la Fiorentina sarà difficile”.

Sulla pericolosità dei ragazzi di Italiano: “L'uomo più decisivo della Fiorentina? Non c'è, è il gruppo. La squadra si muove bene e in maniera pericolosa, lo ha dimostrato anche contro l'Atalanta. La forte identità della Viola può mettere in crisi chiunque”.