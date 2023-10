Stramaccioni: "Bonaventura giocatore da mettere in teca. Con lui, Arthur e Duncan la Fiorentina ha un centrocampo completo ed equilibrato"

L'ex allenatore e commentatore tecnico Andrea Stramaccioni ha parlato a Radio Bruno Toscana di Fiorentina e di due giocatori che stanno facendo benissimo in maglia viola: Bonaventura e Kayode. Queste le sue parole: "Credo che la campagna acquisti dei viola sia stata molto intelligente con Parisi, Arthur, i due attaccanti…La raffinatezza che ha il centrocampo viola con il brasiliano e Maxime Lopez non c'era con Amrabat e anche Duncan ne beneficia. Poi c'è Bonaventura, che è un giocatore che andrebbe messo in teca. Lo volevo all'Inter ma sbagliò sponda di Milano. Gioca tutte e tre le fasi: possesso, non possesso e comprensione del gioco. Arthur, Duncan e Bonaventura: un 6, un 8 e un 10 come calcio comanda.

Kayode? Il suo ruolo va interpretato in maniera moderna, comincia a non essere più una sorpresa perché sta facendo qualcosa di straordinario. Sono curioso di vederlo contro Kvaratskhelia a Napoli. La nazionale italiana ha bisogno di profili come il suo"