Gilardino: "Abbiamo pochissimo tempo. Ma contro la Fiorentina faremo una grande partita"

Si avvicina il derby tra Pisa e Fiorentina. Nel mentre, i nerazzurri hanno perso la gara di Coppa Italia contro il Torino, al termine della quale ha parlato il tecnico -ed ex calciatore viola- Alberto Gilardino direttamente dalla sala stampa: “Peccato non essere passati, ma la squadra deve completare il percorso di crescita. Ho comunque visto segnali positivi. Cuadrado? Non ho ancora capito la dinamica, non so che sia successo. So solo che volevo toglierlo e l'avrei sostituito entro breve”.

“Contro la Fiorentina faremo una grande partita”

Sulla Fiorentina: “In vista di domenica, abbiamo pochissimo tempo per preparare la gara. Ma sono comunque convinto che contro la Fiorentina faremo una grande partita. Adesso il nostro obiettivo è macinare punti in campionato”.