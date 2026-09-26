Quando torna Mastantuono? Appena 48 ore per Vanoli nell'ipotesi più ottimistica

La sosta Nazionali di settembre e ottobre sarà quella dell'addio all'Argentina di Lionel Messi, appuntamento storico a oltre vent'anni dall'esordio e a cui nessun suo compagno vuole rinunciare. Scaloni ne ha convocati 28 e tra questi diversi protagonisti della Serie A, tra cui Franco Mastantuono, erede alla maglia numero 10 del fuoriclasse ex Barcellona.

E Franco quando torna?

Gli appuntamenti dell'Albiceleste sono tre e l'ultimo, contro il Benin, è in programma nella notte tra il 6 e il 7 ottobre. Il calendario non sorride alla Fiorentina, che sarà impegnata a Marassi alla ripresa il sabato 10, alle 15. L'ipotesi più ottimistica, secondo La Gazzetta dello Sport, prevede un rientro il giovedì, a 48 ore scarse dall'impegno di campionato. Una situazione non certo nuova ma che Vanoli dovrà gestire.