L'exploit a Venezia, e poi? Qualcuno ha il coraggio di discutere Mastantuono, ma ci sono dei numeri che parlano per lui

Franco Mastantuono si è preso la scena con la tripletta al Venezia e nelle altre partite è sempre apparso come uno dei calciatori più coinvolti nella manovra offensiva della Fiorentina. Nonostante questo, qualche critica per lui è arrivata in riferimento a una mancanza di concretezza che - eccezion fatta per l'exploit del Penzo - lo ha fatto finire raramente in tabellino.

Terzo in Serie A

I dati, però, danno ragione all'argentino. Nelle prime cinque giornate di Serie A infatti soltanto Messias del Genoa e Diao del Como hanno messo a referto un maggior numero di dribbling riusciti (16) rispetto a Mastantuono (14).

Dove può migliorare

Il numero 30 viola d'altronde ha dimostrato di non aver paura di puntare l'uomo e di riuscire spesso a saltarlo: il prossimo step sarà migliorare nell'ultima giocata, in modo da fare la differenza proprio come a Venezia.