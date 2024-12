Marchini: "Se la Fiorentina avesse giocato venti giorni fa, avrebbe passato il turno in Coppa. Colpani deve dare qualcosa in piu, Gudmundsson... "

Questo pomeriggio il giornalista de La Nazione Giampaolo Marchini, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di analizzare la sconfitta in Coppa Italia della Fiorentina di Raffaele Palladino. Questo un estratto delle sue dichiarazioni:

“E' stata una serata complicata, spesso quando il pallone torna a rotolare in campo ci dimentichiamo lo stato d'animo dei giocatori: sembra facile mantenere la concentrazione ma le scorie di quello che la squadra ha vissuto in questi giorni è inevitabile che possano raffiorare. Il primo tempo lo voglio leggere in questo senso qui, al di là delle difficoltà della formazione non proprio ideale, e mi riferisco soprattuto alla posizione in campo di Quarta. Si sapeva che poteva non essere una serata come le altre. La Fiorentina poi si è ritrovata ad inizio ripresa, spinta da un pubblico eccezionale, ed ha iniziato a macinare gioco trovando due reti. E' stata infine punita da due episodi negativi, arrivati nonostante una prestazione tutto sommato sufficiente. Se questa partita fosse stata giocata 20 giorni fa probabilmente la Fiorentina non avrebbe avuto alcun problema a continuare il suo percorso in Coppa Italia”.

"Molti dei meriti sono anche dell'Empoli. Palladino ha cambiato qualcosa ma.."

Ha anche aggiunto: “Allo stato d’animo non eccezionale, voglio anche aggiungere la prestazione offerta dall’avversario che ci si trovava davanti. Loro erano con la testa piu libera e sgombra di noi, sapendo che non avevano niente da parti, e con la loro freschezza sono riusciti a mettere in difficoltà i viola. La squadra di Palladino è apparsa un po’ stanca, forse un po’ logora sotto l’aspetto mentale. C’era grandissima voglia di fare la prestazione, ma credo che si sia manifestata al contrario: la cosa ci si è ritorsa contro. Il mister è stato bravo nella ripresa a cambiare Quarta e Colpani, che erano stati i peggiori in campo. Si è avuto l’ennesima dimostrazione che la Fiorentina nel prossimo mercato di gennaio debba trovare un vide Adli, è il giocatore senza il quale la squadra non gira”.

“Dodo è qualcosa di eccezionale, si vede il livello a cui è abituato a giocare”

Ha poi sottolineato la grande prestazione di Dodo: “Indipendentemente dai voti che prende ogni domenica, il brasiliano è il giocatore della Fiorentina con il rendimento migliore. E’ difficile che vada sotto il 6.5, e questo ti dice tanto della forma fisica e mentale del ragazzo in questo inizio di stagione. Forse ce ne dimentichiamo ma prima di arrivare a Firenze Dodo giocava regolarmente in Champions League, e questo qualcosa vorrà dire. Come interpreta lui la partita è sempre qualcosa di molto positivo, non sono piu stupito di lui”.

“Colpani deve dare di piu, Gudmundsson dimostra di essere di un'altra categoria”

Due parole anche per la Colpani e Gudmundsson: “L’ex Monza ieri ha fatto un po’ poco e per questo Palladino l’ha tolto dopo pochi minuti nella ripresa. Resta da capire come mai non riesca ad esprimersi come in passato, ma sopratutto perchè fa una partita in cui sembra carburare e quella dopo sembra essere in riserva. La sua comincia ad essere una situazione difficile da gestire, anche perche la Fiorentina ha bisogno di alternative che possano togliere la pressione a Kean. Gudmundsson sembra di essere di un altra categoria rispetto agli altri. Alla prima palla toccata ha creato subito un’occasione pericolosa”.