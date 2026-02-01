Il Nottingham Forest piomba su Gosens! Il club inglese al lavoro per convincere la Fiorentina
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Nella giornata di oggi si era clamorosamente aperta la possibilità che l'esterno tedesco della Fiorentina Robin Gosens potesse abbandonare Firenze. Secondo quanto scrive Gianluca Di Marzio sul proprio profilo X, questa ipotesi si fa sempre più concreta.
La trattativa per Gosens
Il terzino tedesco è finito nel mirino del Nottingham Forest, club inglese nel quale milita anche l'ex viola Nikola Milenkovic. Tutte le parti in causa sono al lavoro per definire un accordo prima della chiusura del calciomercato.
Rivoluzione sugli esterni
La Fiorentina sembra essere molto attiva sulle corsie esterne: continuano infatti le sirene sulla possibile cessione di Fortini e rimane concreta la possibilità che il terzino destro Gabriele Zappa raggiunga Firenze in questo ultimo giorno di mercato.
