Maxischermi Franchi e Viola Park: Firenze si prepara per assistere unita a Fiorentina-Olympiakos

Come scrive il Corriere dello Sport in edicola questa mattina, la Fiorentina fin da giovedì ha chiesto al Comune di Firenze di adoperarsi affinché lo stadio potesse accogliere migliaia di appassionati per seguire tutti insieme la finale, così com’era stato lo scorso anno per West Ham-Fiorentina.

Così sarà: al Franchi si potrà seguire la partita con l’Olympiacos che vale la Conference League 2023-24. Ancora da capire le modalità di ingresso, ma la disposizione degli schermi dovrebbe essere simile a quella dello scorso anno.

Ovviamente, oltre che fare sponda con Palazzo Vecchio, i dirigenti di Commisso hanno subito pensato a predisporre tutto quello che serve per accogliere a loro volta i tifosi al Viola Park: lo stadio “Curva Fiesole” (3.000 posti) e lo stadio “Davide Astori” (1.500) sono pronti ad ospitare il pubblico che dalle tribune potrà assistere a Fiorentina-Olympiacos sui maxi schermi e resta solo da definire se saranno utilizzati entrambi o uno soltanto.