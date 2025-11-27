Il palcoscenico europeo che stuzzica Commisso e la squadra. L'unica via percorribile per sognare

La Fiorentina deve pensare in primo luogo a fare punti in campionato e cercare di risalire in classifica tirandosi fuori dai bassifondi, su questo tutti siamo d'accordo.

Commisso e la squadra

Ma il palcoscenico europeo stuzzica Rocco Commisso e i calciatori che sanno bene che vincere in Conference League è forse l'unica strada percorribile per tenere i piedi piantati in Europa. E' quello che scrive stamani La Gazzetta dello Sport.

L'opportunità di rifarsi

La sconfitta di Magonza ha rallentato il cammino nella competizione della squadra che invece, se avesse vinto (tante occasioni sbagliate prima di far rientrare in partita i tedeschi) avrebbe già potuto pensare di essere approdata agli ottavi senza dover passare dalle forche caudine dei play off.

Però stasera c'è l'opportunità di rifarsi subito al cospetto di un AEK Atene insidioso, ma non certo insuperabile.