Corriere dello Sport-Stadio: Il nuovo vertice con la Roma
Tanto spazio al pareggio casalingo ottenuto contro il Milan sulle pagine del Corriere dello Sport-Stadio che scrive in copertina “Ci crediamo” e ancora “Traversa e Maignan salvano il Milan”. Il quotdiano rivela anche alcuni novità mercatistiche legate alla Fiorentina.
Pagine 8-9
“Alla Viola va di traversa” scrive il Corriere nel titolo principale delle pagine dedicate alla Fiorentina. Di spalla il consueto editoriale di Polverosi dal titolo: “Due trend confermati”.
Pagina 10
Spazio alle parole dei protagonisti e al mercato nell'ultima pagina a tinte viola; il Corriere scrive a pagina 10 “Strada giusta”. In taglio basso invece le dichiarazioni di Gosens a fine gara: “Troppi gol presi alla fine”. Infine di spalla un articolo sul mercato: “Baldanzi sempre più vicino. Oggi nuovo vertice con la Roma". Catenaccio: “Samp su Viti e Kouame Richardson aspetta il Nizza”.