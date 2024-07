Per un Pierozzi pronto a tornare in cadetteria a titolo definitivo, ce n'è un altro cercato ancora in Serie C

La Fiorentina sta cambiando volto in questo calciomercato e alcuni calciatori rientranti dal prestito potrebbero salutare definitivamente. Questo è il caso di Niccolò Pierozzi, classe 2001 cercato dal Palermo con i club in trattativa per trovare un'intesa. Ma anche il fratello può partire.

Edoardo Pierozzi ancora in Serie C?

Secondo quanto riportato da Lacasadic.com, Edoardo Pierozzi può lasciare la Fiorentina per tornare in Serie C. Lo cerca il Taranto, che vuole uno dei perni del Cesena dell'anno scorso per un salto di qualità.