L'Italia passa, ma che fatica. Novanta minuti per la beniamina di casa: "Essere a Firenze mi ha aiutato"

Si è conclusa anche la sfida di ritorno fra Italia Femminile e Bielorussia, valevole per il primo turno di qualificazione ai Mondiali del 2027. Le ragazze di Soncin archiviano la pratica con un mesto pareggio, arrivato però dopo una vittoria in trasferta all'andata: tra le protagoniste anche una giocatrice della Fiorentina.

Obiettivo raggiunto, ma che fatica

Le Azzurre si fanno bastare lo 0-2 arrivato all'andata, perché al Franchi è un'Italia che non convince e che infatti pareggia per 1-1 contro un'avversaria modesta. Al gol di Bonansea, arrivato al nono minuto, ha risposto il pareggio ospite di Alkhovik, che però non è bastato a colmare il gap. Per Emma Severini, capitana della Fiorentina, tutti e 90 i minuti in campo.

Le parole di Severini

Dopo l'incontro, in zona mista, Severini ha commentato così la partita davanti al suo pubblico: "Per me il Franchi è casa, sicuramente è stato emozionante. Ero molto felice per me e per la mia famiglia, che comunque mi ha sempre sostenuto. Questo non toglie che qualsiasi altro stadio mi avrebbe dato lo stesso stimolo, però sicuramente mi sentivo a casa e questo mi ha aiutato un po' di più".