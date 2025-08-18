De Sisti: "Lo scudetto del 1982? Da magnasse le mani, lo considero un furto. Ho rischiato di morire per un sub-ascesso dentale"

La bandiera viola Giancarlo De Sisti ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport in cui, inevitabilmente, ha parlato anche della sua esperienza sulla panchina viola e sulla corsa scudetto contro la Juventus del 1982.

“Lo scudetto dell'82? Da magnasse le mani - ha commentato in romanesco l'ex allenatore viola - lo considero un furto. Ho allenato poco, nel 1984 ho rischiato di morire per un sub-ascesso dentale, subii un intervento al cervello. Tornai, ma non era più come prima. Quel problema mi aveva penalizzato, ma pensavo: sono vivo. Cosa contava vincere o perdere una partita?”.