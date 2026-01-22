UFFICIALE: Sohm passa agli ordini di Italiano. La formula della cessione dello svizzero
Sohm con Fenucci al momento della firma col Bologna - credits: www.bolognafc.it
La Fiorentina completa un'altra cessione: Simon Sohm passa al Bologna. Il classe 2001 svizzero raggiunge l'ex allenatore viola Vincenzo Italiano.
Il comunicato della Fiorentina
“ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo con opzione per l’acquisizione a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Simon Sohm al Bologna F.C”.
L'ex Parma si sposta in Emilia in prestito, e il Bologna al termine della stagione potrà riscattarlo. Sohm proverà così a risollevare la sua annata finora estremamente negativa, soprattutto dopo l'esborso economico considerevole della Fiorentina in estate per portarlo in maglia viola.
