Una stagione paradossale quella di Federico Chiesa, ex attaccante della Fiorentina, passato in estate dalla Juventus al Liverpool in prestito. Se l'annata dei Reds è fino ad ora da incorniciare, con la vittoria della Premier che sembra essere solo questione di tempo, tanto non si può dire per l'ex viola.

Il Liverpool sta conducendo il campionato inglese a +13 sull'Arsenal prima inseguitrice e a breve potrebbe mettere la parola fine al campionato con diverse giornate di anticipo. Chiesa fino ad ora ha collezionato con i Reds 10 presenze fra Champions League, Premier League, FA Cup e Coppa di Lega.

Solo 3 di queste riguardano la Premier League e secondo il regolamento interno del campionato inglese "le medaglie possono essere distribuite ai giocatori purché questi abbiano raggiunto almeno cinque presenze nel torneo durante la stagione terminata poi con il titolo". In caso di vittoria del titolo, dunque, Chiesa potrebbe rimanere senza medaglia.

I problemi fisici lo hanno frenato e le convocazioni sono state poche. Riuscirà l'ex Fiorentina a raccimolare 5 presenze da qui a fine anno e puntare alla possibilità di avere la medaglia in caso di vittoria?