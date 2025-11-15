La sindaca Funaro in partenza per Nyon insieme alla Fiorentina: c'è da convincere la Uefa a finanziare il Franchi

Ci proverà anche con la Uefa la Sindaca Sara Funaro, in partenza per Nyon insieme all'assessore allo sport Perini, ad altri componenti di Comune ed Arup e soprattutto con una delegazione della Fiorentina. Sul piatto c'è il possibile sostegno economico del massimo organo calcistico europeo, in vista di Euro 2032 che l'Italia ospiterà insieme alla Turchia.

Il Franchi è tutt'ora nella top 5 degli stadi selezionati e arriva dietro solo a Torino e Roma, potendo sfruttare l'avvio del progetto già avvenuto. Una volta finito il nuovo Franchi rispecchierà a pieno i requisiti richiesti dalla Uefa. Prima però occorre arrivare in fondo al progetto.