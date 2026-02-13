Gudmundsson e un tentato recupero flash. Contro il Como...

Il Corriere Fiorentino fa il punto sulle condizioni fisiche di Albert Gudmundsson, attaccante della Fiorentina uscito dal campo contro il Torino per una brutta storta alla caviglia.

Un tentato recupero flash

Gli esami non hanno evidenziato lesioni, ma nessuno poteva aspettarsi un recupero in tempi rapidissimi da parte dell'islandese. La non eccessiva gravità dell'infortunio, però, aveva convinto Gud ha provare un recupero flash e a tentare il rientro tra i giocatori a disposizione di Vanoli già per la gara di Como.

Ha vinto il dolore

Ieri, racconta il Corriere Fiorentino, il giocatore ha fatto di tutto per allenarsi in gruppo, salvo poi doversi arrendere a un dolore ancora presente. Adesso non serve forzare, non serve rischiare. Kean insegna. E così, a meno di clamorose novità, Gudmundsson sarà out contro il Como.