A tuttocagliari.net ha parlato Antonio Di Gennaro, ex giocatore della Fiorentina e opinionista, che è intervenuto anche sulla prima partita di campionato tra rossoblù e viola.

Le parole di Di Gennaro

“Senza dubbio l’organico dei viola esce rafforzato dalla sessione di calciomercato. Anche perché, nonostante l’interesse manifestato da altre squadre, sono rimasti i vari De Gea, Dodô e soprattutto Moise Kean. In più i tifosi potranno ammirare il miglior Gudmundsson, frenato l’anno scorso soprattutto dai vari infortuni che ha patito. Ed è arrivato Edin Dzeko, che avrà pure 39 anni ma - esattamente come Luka Modric al Milan - può alzare significativamente il livello qualitativo della squadra: lui e il croato sono giocatori umili e sani dal punto di vista fisico, capaci di dare un contributo determinante nel lungo periodo. Non dimentico poi l’acquisto di Fazzini, un centrocampista avanzato molto abile tecnicamente. La dirigenza gigliata ha puntato forte sulla qualità: una scelta corroborata dall’ingaggio di Stefano Pioli in panchina”.

E sul match in Sardegna

“La Fiorentina sarà, almeno sulla carta, un po’ più rodata, perché tre giorni prima avrà giocato in Conference League. E quest’anno Rocco Commisso ha voluto allestire un organico in grado di alzare ulteriormente l’asticella e, magari, anche di alzare un trofeo. Comunque sarà una sfida aperta e difficile non solo per il Cagliari, ma anche per i viola: sappiamo bene che vincere in Sardegna non è mai facile. D’altronde i sardi hanno costruito proprio tra le mura amiche, all’Unipol Domus, le salvezze ottenute nelle ultime due stagioni. Insomma, prevedo un test probante per entrambe le squadre, anche perché si tratta solo della prima gara di campionato. Staremo a vedere chi la spunterà".