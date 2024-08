Il Venezia sfiderà la Fiorentina senza bomber Pojhanpalo. E per compensare un'assenza a centrocampo, ci sono un nuovo acquisto... e un ex viola

Si avvicina la sfida di campionato tra Fiorentina e Venezia. I lagunari, tornati in Serie A dopo due anni di assenza, arrivano alla seconda trasferta consecutiva dopo la sconfitta a Roma contro la Lazio. Ci sono alcune importanti assenze da segnalare.

Come arriva il Venezia a Firenze

Come riportato da Tuttoveneziasport.it, il Venezia va a Firenze senza bomber Joel Pojhanpalo che ha ancora bisogno di alcuni giorni per recuperare la migliore condizione. A centrocampo mancherà Gianluca Busio, ma l'assenza è compensata dal nuovo acquisto Hans Nicolussi Caviglia dalla Juventus. Pronto a scendere in campo l'ex Fiorentina Alfred Duncan.