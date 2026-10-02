Fagioli si prende la Nazionale. Sulle spalle del centrocampista della Fiorentina la numero 10 contro la Francia
Fagioli. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Sarà Nicolò Fagioli ad indossare la maglia numero 10 della Nazionale italiana questa sera contro la Francia.
Responsabilità
Il centrocampista della Fiorentina si prende la maglia più importante degli azzurri per la gara contro i transalpini, con Mancini che sembra convinto a rendergli la titolarità dopo la bella prestazione contro la Turchia.
Centrocampo azzurro
A centrocampo con lui ci dovrebbero essere Barella e Tonali, ma Frattesi potrebbe insidiare il posto di uno dei due (più probabile Barella). A questo punto Fagioli sembra essere il più sicuro del posto.
💬 Commenti