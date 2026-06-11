Il talento viola Croci torna nella sua Subbiano da Campione d’Europa - VIDEO FN

Quella di oggi è una serata da ricordare per l'attaccante classe 2010 della Fiorentina Federico Croci. il giovane centravanti, fresco vincitore del campionato europeo Under 17, questo pomeriggio tornava a Subbiano, suo paese d'origine, dove un intero paese si è fatto trovare pronto per celebrarlo.

Quest'oggi infatti il Marino Mercato Subbiano, società dilettantistica aretina dove Croci ha mosso i primi passi da calciatore, aveva organizzato una serata ad hoc per mostrare tutta la sua vicinanza e il suo affetto al giovane calciatore.

L'evento a Subbiano

Alle ore 18.30 in tanti si sono ritrovati al centro sportivo di Subbiano per scattarsi foto, chiedere augurati e coccolare il centravanti dell'Italia, e speriamo anche della Fiorentina, del futuro.

Questo il video realizzato da Fiorentinanews.com: