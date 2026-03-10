"Il calo fisico della Fiorentina? Possibile che lo staff viola abbia rallentato i ritmi in allenamento"

Che ci possa essere anche una scarsa condizione fisico/atletica della Fiorentina tra le cause del nuovo calo dei giocatori viola? Radio Bruno ha interpellato il preparatore atletico Stefano Fiorini per saperne di più.

La nuova preparazione di Vanoli

“Osservando il modo in cui gioca la Fiorentina, sembra che la squadra abbia attraversato una fase di crescita dal punto di vista fisico, mentre ora stia vivendo un momento di rallentamento. Quando Vanoli è arrivato, nel giro di poche partite si era notato un evidente miglioramento della condizione atletica del gruppo; adesso, invece, sembra che la squadra stia pagando quello sforzo”.

I motivi del calo

“Non credo, però, che questo calo sia legato al richiamo di preparazione effettuato da Vanoli qualche mese fa, perché solitamente questi interventi non producono effetti negativi nel lungo periodo. Piuttosto, è possibile che ci sia stato un alleggerimento dei carichi di lavoro e una riduzione dell’intensità negli allenamenti. Gli impegni infrasettimanali, infatti, potrebbero aver indotto lo staff a rallentare i ritmi durante la settimana, forse per evitare possibili problemi fisici ai giocatori”.