E ora chi ci butti nel mezzo? Palladino e una situazione non più sostenibile a centrocampo: solo in due disponibili con il Genoa

La notizia era nell'aria, la conferma è arrivata da Palladino in conferenza stampa. Danilo Cataldi è ancora indisponibile, salterà anche la partita con il Genoa. Da più di un mese l'ex centrocampista della Lazio è ai box (era rientrato soltanto nei minuti finali con il Napoli) a causa di… un infortunio, a quanto pare. Dalla Fiorentina nessun comunicato, nemmeno in forma generica. Sappiamo che il numero 32 non è arruolabile soltanto dalle conferenze di Palladino. Ma, domenica, ci sarà un ulteriore problema.

Emergenza a centrocampo

Il rosso - ingenuo ed esagerato - inflitto ai danni di Adli imporrà all'allenatore di viola una rivoluzione a centrocampo. La sua coppia prediletta, Cataldi e l'ex Milan appunto, dovrà lasciare spazio ai due mediani di riserva: Mandragora e Richardson. Le prestazioni del primo, nell'ultimo periodo, sono state in crescendo, mentre il marocchino ha pure manifestato la volontà di partire a gennaio visto il suo scarso impiego. Insomma, una situazione rosea quanto quella del mercato della Fiorentina… Tuttavia, il buon impatto di Folorunsho potrebbe portare il mister a provarlo nel mezzo, in una sorta di 4-3-2-1 per confermare la coppia Beltran-Gudmundsson che tanto ha fatto bene a Roma. Ad ogni modo, è evidente come questa condizione non sia più auspicabile. Una squadra che - parole del suo presidente - punta alla Champions, facciamo anche Europa League, non può presentarsi così al 31 gennaio.

Ndour arriva oggi, troppo tardi però per giocare

Fagioli, o chi per lui, un altro centrocampista DEVE arrivare nei prossimi giorni. Pena, rimanere con un Cataldi in condizioni precarie e riserve non all'altezza di una qualificazione europea. Un mediano bono - come direbbero i fiorentini - non si vede dalle parti del Franchi dai tempi di Torreira, anche se, tutto sommato, alla fin dei conti il buon Amrabat non ha lasciato un orribile ricordo di sé. Se Cataldi continuerà con questa forma fisica altalenante, i risultati di TUTTA la squadra ne continueranno a risentire. Ndour, viste le sue caratteristiche atletiche, sarà un uomo che darà manforte alla mediana in tal senso. Tuttavia, il prossimo ex PSG non ce la farà a tempo a scendere in campo già oggi.