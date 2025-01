Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso, intervistato dall'emittente calabrese TeleMia, ha toccato vari temi riguardanti il club viola: “Quando mi sono avvicinato al calcio seguivo la Juventus, se mi sentono a Firenze mi ammazzano (ride, ndr). Mi ispiravo a Sivori, Boniperti e Charles. Tornando all'attualità, la Fiorentina quest'anno aveva intrapreso la strada giusta ma poi a un certo punto abbiamo iniziato a sbagliare. Qualcuno voleva mandare via Palladino, ma io ovviamente l'ho tenuto perché gli voglio bene e ho un bel rapporto con lui".

“Obiettivo Europa League… oppure Champions”

“Contro la Lazio - ha aggiunto - abbiamo vinto una grande partita, speriamo che questo risultato serva a farci cambiare rotta e che il mercato ci porti nuovi calciatori. Attualmente siamo sesti e l'obiettivo è arrivare più in alto possibile, in Europa League o forse addirittura in Champions. Ovviamente poi vogliamo tornare in finale di Conference League e stavolta provare a vincerla".

“I giornalisti mi criticavano, li ho zittiti tutti”

Commisso ha poi parlato dello stadio: “Con la politica che c'è in Italia non si può andare avanti con gli stadi. Stanno rifacendo il Franchi, ma il padrone resta il Comune. Il Viola Park invece è un orgoglio tutto mio. Nella vita ho realizzato quasi tutti i miei sogni, mi piacerebbe che la Fiorentina possa crescere sempre di più e vincere qualcosa. Firenze è particolare, i primi anni i giornalisti ce l'avevano un po' con me ma li ho zittiti tutti (ride, ndr). Prima di arrivare qui avevo parlato col Milan, ma alla fine decisi di accettare l'accordo coi Della Valle".

“Con la Juventus ottimi rapporti”

Sul rapporto con la Juventus: “Il club bianconero si è sempre comportato bene con noi, ci ha dato molti soldi per Chiesa, Vlahovic e Nico Gonzalez. Abbiamo fatto buoni affari, anche in entrata considerando che Kean l'abbiamo pagato solo 15 milioni”.