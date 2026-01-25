La Fiorentina lavora sulle uscite, ma in molti rischiano di rimanere sul groppone

La Fiorentina è sicuramente una delle protagoniste indiscusse di questo mercato. La squadra viola è stata protagonista di molte trattative sia in entrata che in uscita, ma c'è ancora molto da fare.

Piazzare gli esuberi

La società viola sta cercando l'impresa, ricorrente ad ogni sessione di mercato, di piazzare i molti esuberi presenti nella rosa gigliata. Non sarà assolutamente facile, anche perchè il mercato si avvicina velocemente alla sua conclusione, fissata per lunedì 2 febbraio.

Le trattative

Al di là della questione Luca Ranieri, la Fiorentina sta cercando di vendere numerosi giocatori. Hans Nicolussi Caviglia aspetta una seconda offerta del Cagliari: la prima è stata rifiutata dal Venezia, proprietario del suo cartellino. Abdelhamid Sabiri è stato sondato dal Genoa. Su Christian Kouame ci sono Pisa, Genoa, Sampdoria, Osasuna, Valencia e Girona. Ma per il momento nessuno si è ancora mosso con concretezza. Lo scrive il Corriere dello Sport.