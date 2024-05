Munteanu verso la permanenza in patria

Non è una novità che l'attaccante romeno della Fiorentina Louis Munteanu sia da tempo nel mirino delle due principali squadre della capitale Bucarest, Steaua e Rapid. Di recente del classe 2002 viola ha parlato l’azionista del Rapid Bucarest, Victor Angelescu, in conferenza stampa, e si è soffermato sull’interesse per l’attaccante della Fiorentina, quest'anno in prestito al Farul Constanta.

‘Parleremo con la Fiorentina per Munteanu al termine della stagione dei viola’