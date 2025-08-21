Pioli conferma due giovani pianticelle viola contro il Polissya, ma durante la stagione uno dei due aiuterà anche la Primavera

Nella lista dei convocati per Polyssia-Fiorentina ci sono anche i due giocatori classe 2006 Eddy Kouadio e Riccardo Braschi. I due giovani viola hanno svolto la preparazione con la prima squadra quest'estate e sono stati confermati da Pioli per la prima partita della stagione.

I due viola

Come scrive La Nazione, però, l'attaccante Braschi durante la stagione potrebbe aiutare anche la Primavera di Galloppa, visto anche l'arrivo di Piccoli in viola. Kouadio (difensore), invece, sarà stabilmente in prima squadra con i grandi.

Un altro giovanissimo

Una scelta di Pioli, che per il reparto difensivo ha deciso di confermare con i grandi anche il giovanissimo classe 2007 Eman Kospo, arrivato dal Barcellona in estate.