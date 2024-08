L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Gaetano D'Agostino è intervenuto a Radio Bruno Toscana per parlare della squadra viola: “Si vede che è ancora in rodaggio, ma credo che le idee non siano sbagliate. Serve solo un po’ di tempo, è sinceramente normale. Ieri ho visto la partita, onestamente ho intravisto una mentalità che chiaramente crescerà con la fiducia e con i risultati. Magari aiuterebbe aggiungere qualcuno con un pizzico in più di qualità”.

“Kean? Dipende tutto da lui. Se non hai giocatori funzionali…”

E aggiunge: “Gudmundsson e Colpani possono determinare, Barak e Kouame hanno altre caratteristiche. Tra le linee non possono inventare qualcosa. Con calciatori funzionali è giusto provare a inseguire i propri principi, in caso contrario è importante cambiare qualcosa. Kean è il centravanti giusto per la Fiorentina? Potrebbe esserlo di qualsiasi squadra, dipende da lui”.

“Di tempo non ce n'è. Ma in Conference non ci sono dubbi”

Sulla prossima gara: “Alla Fiorentina servirebbe tempo e di tempo non ce n’è. In Conference è stato chiaramente sottovalutato il primo tempo, ma se la squadra va in campo in Ungheria con la testa giusta non ci sono dubbi”.