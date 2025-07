Alto gradimento Esposito: La differenza di vedute con l'Inter e una serie di giocatori da piazzare

Un giocatore che gode del gradimento della Fiorentina è Sebastiano Esposito, attaccante di proprietà dell'Inter che ha passato l'ultima stagione in prestito all'Empoli.

Il club nerazzurro può lasciarlo partire subito, ma è difficile convincere Marotta & co. a lasciarlo partire con una formula diversa dalla cessione a titolo definitivo. Questo perché il suo contratto scadrà a giugno 2026.

L'Inter richiede una cifra che si aggira intorno ai 10 milioni di euro, la Fiorentina parte da più basso. Ma soprattutto i viola, prima di prenderlo, dovranno trovare una soluzione per i tanti attaccanti che sarebbero in eccedenza a cominciare da Beltran per passare poi a Kouame e Nzola.