La Salernitana ha una lunga lista di acciaccati verso la Fiorentina. Anche Pierozzi in dubbio per la sfida da ex

Il terzino della Fiorentina Niccolò Pierozzi, a gennaio, ha asciato Firenze con destinazione Salerno. Un'avventura in prestito alquanto complicata, esattamente come la situazione dell'intera Salernitana, ormai destinata alla Serie B. La certezza aritmetica potrebbe arrivare proprio nella sfida contro i viola, in programma domenica 21 aprile, dove i granata arriveranno in difficoltà.

Pierozzi salta la sfida da ex?

Come riporta Salernonotizie.it, contro la Lazio possono tornare tra i convocati gli esperti Ochoa e Fazio, anche se sarà dura rivederli dal primo minuto. Da rivalutare nelle prossime settimane le condizioni di Bradaric, Maggiore, Vignato e proprio di Niccolò Pierozzi. Dubbi per l'intero finale di stagione.