Braglia: "La corsa scudetto? A mio modo di vedere potrebbe inserirsi la sorpresa Fiorentina"

Simone Braglia, ex portiere di Genoa, Perugia e Milan, ha espresso in un'intervista a Tag.24.it il suo parere sulle squadre che possono concorrere quest'anno allo scudetto, mettendo tra queste anche la Fiorentina: "Ancora è troppo presto per fare già una previsione sullo scudetto. Le due milanesi stanno bene, ma a mio modo di vedere potrebbe inserirsi la sorpresa Fiorentina, o addirittura la Roma di Josè Mourinho".

E prosegue: "Tutto questo senza dimenticare la Juventus che, non avendo le Coppe, potrà dire la sua fino alla fine, indipendentemente dai risultati attuali a da quello che abbiamo visto in queste prime otto giornate”.