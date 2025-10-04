"La Roma di Gasperini vince ma non convince: i numeri fanno tutt'altro che esalare i tifosi. Dybala ha recuperato ma.."

Quest'oggi il giornalista Francesco Mancini di Rete Oro ed Officine Calcio, che segue da vicine le vicende legate alla Roma di Giampiero Gasperini, ha commentato come arrivano i giallorossi alla trasferta di domani contro la Fiorentina di Stefano Pioli. Questo un estratto delle sue considerazioni a Lady Radio:

“Gasperini, che continua ad essere piuttosto placato in conferenza stampa, oggi non parlerà, ma dopo la partita di Lille ha comunque notato delle cose positive da portarsi dietro nonostante la sconfitta. Oggettivamente la Roma almeno in campionato sta andando bene, non a caso arriva a Firenze da prima in classifica, ma allo stesso tempo continua a non convincere. E' vero che ha la migliore difesa del campionato ma sul piano del gioco deve ancora decollare".

“C'è un particolare dato sull'inizio della stagione della Roma che preoccupa molti”

Ha anche aggiunto: "Aver ritrovato solidità difensiva è una cosa importante, però paradossalmente per un allenatore che ha fatto dei tanti gol un puto di forza dei suoi attacchi aver segnato solo 5 gol finora è poco. C'è un dato, soltanto in due occasioni la Roma è riuscita a fare piu di un gol: in Europa League contro il Nizza e nell'ultima partita contro l'Hellas. Con i gialloblu si è fatto una delle migliori partite, nonostante si sia rischiato tantissimo: senza dimenticare le grandissime parate di Svilar”.

“L'attacco della Roma è il reparto piu in difficoltà, ma a Firenze i titolari saranno i soliti”

Ha poi parlato dell'attacco: “Dybala sta rientrando dall'infortunio, non so quanti minuti ha nelle gambe ma dovrebbe aver recuperato. Dopo l'ultima pessima partita di Ferguson, di cui si stanno perdendo un po' le tracce dopo la pessima partita in Europa League, io mi aspetto un Dovbyk titolare nonostante i due rigori sbagliati. Oggettivamente contro il Lille nonna fatto bene, ma credo che sia stata tutta la squadra a non girare. Il tridente dovrebbe essere Soulè, Pellegrini dietro l'ucraino. Anche se c'è qualche interrogativo sul capitano: anche lui è andato spesso a correnti alterni e, nonostante la grande prestazione nel derby, ha sempre avuto grandi problemi dal punto di vista della continuità. In una Roma che davanti non convince, resta comunque un giocatore da recuperare assolutamente, e parlo dal punto di vista fisico: il lato tecnico non è mai stato messo in discussione".