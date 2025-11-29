I convocati della Fiorentina: alti e bassi sugli esterni, Vanoli ritrova solo uno dei due assenti. Ritorna in distinta un 'lungodegente'
La Fiorentina ha diramato i 24 convocati per la sfida del Gewiss Stadium contro l'Atalanta, in programma domani alle 18. Se sugli esterni recupera solo uno dei due assenti, c'è un ritorno in gruppo di un lungodegente che mancava da febbraio.
Le scelte di mister Vanoli
Torna tra i convocati Dodˆo, mentre Gosens ancora deve alzare bandiera bianca. La notizia però è il ritorno di Kouame tra i convocati, con l'ivoriano che era assente dalle distinte della Fiorentina da quasi dieci mesi. Out Sabiri, mancherà invece Kospo.
I convocati
Di seguito, la lista dei convocati viola per la partita contro l'Atalanta:
1) COMUZZO Pietro
2) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson
3) DE GEA QUINTANA David (P)
4) DZEKO Edin
5) FAGIOLI Nicolò
6) FAZZINI Jacopo
7) FORTINI Niccolò
8) GUDMUNDSSON Albert
9) KEAN Moise Bioty
10) KOUAME Kouakou Christian Michael
11) KOUADIO Eddy Nda Konan
12) LEZZERINI Luca (P)
13) MANDRAGORA Rolando
14) MARÍ VILLAR Pablo
15) MARTINELLI Tommaso (P)
16) NICOLUSSI CAVIGLIA Hans
17) NDOUR Cher
18) PARISI Fabiano
19) PICCOLI Roberto
20) PONGRAČIĆ Marin
21) RANIERI Luca
22) RICHARDSON Michael Amir Junior
23) SOHM Simon Salomon Junior
24) VITI Mattia