I convocati della Fiorentina: alti e bassi sugli esterni, Vanoli ritrova solo uno dei due assenti. Ritorna in distinta un 'lungodegente'

Redazione

La Fiorentina ha diramato i 24 convocati per la sfida del Gewiss Stadium contro l'Atalanta, in programma domani alle 18. Se sugli esterni recupera solo uno dei due assenti, c'è un ritorno in gruppo di un lungodegente che mancava da febbraio.

Le scelte di mister Vanoli

Torna tra i convocati Dodˆo, mentre Gosens ancora deve alzare bandiera bianca. La notizia però è il ritorno di Kouame tra i convocati, con l'ivoriano che era assente dalle distinte della Fiorentina da quasi dieci mesi. Out Sabiri, mancherà invece Kospo.

I convocati

Di seguito, la lista dei convocati viola per la partita contro l'Atalanta:

1) COMUZZO Pietro

2) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson

3) DE GEA QUINTANA David (P)

4) DZEKO Edin

5) FAGIOLI Nicolò

6) FAZZINI Jacopo

7) FORTINI Niccolò

8) GUDMUNDSSON Albert

9) KEAN Moise Bioty

10) KOUAME Kouakou Christian Michael

11) KOUADIO Eddy Nda Konan

12) LEZZERINI Luca (P)

13) MANDRAGORA Rolando

14) MARÍ VILLAR Pablo

15) MARTINELLI Tommaso (P)

16) NICOLUSSI CAVIGLIA Hans

17) NDOUR Cher

18) PARISI Fabiano

19) PICCOLI Roberto

20) PONGRAČIĆ Marin

21) RANIERI Luca

22) RICHARDSON Michael Amir Junior

23) SOHM Simon Salomon Junior

24) VITI Mattia

