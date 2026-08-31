Skorupski la combina grossa: l'Atalanta vince all'ultimo, il Bologna rimane a zero La nuova CLASSIFICA di Serie A
Nell'ultima sfida della 2° giornata, l'Atalanta si impone a domicilio sul Bologna grazie al gol di Samardzic.
La cronaca della partita
Primo Tempo: La gara parte su ritmi equilibrati con un Bologna aggressivo nelle battute iniziali, ma entrambe le squadre faticano a trovare lo spunto vincente sotto porta, chiudendo la prima frazione sullo 0-0.
Secondo Tempo: Nella ripresa gli allenatori attingono a piene mani dalle panchine per cambiare l'inerzia del match. L'equilibrio regge fino ai minuti di recupero, quando Lazar Samardžić trova la zampata decisiva al 90'+6' regalando i tre punti ai nerazzurri allo scadere con la complicità di un tutt'altro che perfetto Skorupski
Questa è la nuova classifica di Serie A: Roma 6, Juventus 6, Milan 6, Lazio 6, Inter 6, Atalanta 6, Udinese 4, Como 4, Cagliari 3, Napoli 3, Lecce 3, Frosinone 3, Sassuolo 3, Torino 0, Venezia 0, Genoa 0, Parma 0, Bologna 0, Fiorentina 0, Monza 0.