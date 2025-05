VIDEO - Zaniolo importunato in centro a Firenze da uno youtuber turco: l'attaccante della Fiorentina scappa in macchina

Per il calciatore della Fiorentina Nicolò Zaniolo (che il club viola non riscatterà) non è stata esattamente la stagione più brillante della sua carriera. Due parentesi sbiadite in prestito secco, prima all'Atalanta e poi in viola, per ritornare in Turchia senza lasciare tracce. Intanto prosegue il suo “soggiorno” a Firenze, anche perché potrà essere convocato solo contro l'Udinese (squalifica di due giornate da scontare), e c'è anche chi lo importuna.

“Hi Zaniolo!”, si avvicina uno youtuber turco riprendendo l'incontro con lui. Il calciatore saluta, ma è visibilmente contrariato al comportamento del ragazzo, che lo tocca e lo riprende in faccia continuando a importunarlo con insistenza. Zaniolo si vede costretto a scappare in macchina dopo ripetute prese in giro da parte dello stesso soggetto.

Ecco il video: