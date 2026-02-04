Non solo Vlasic: saranno due gli squalificati del Torino per la partita con la Fiorentina
Il Torino si presenterà al Franchi sabato sera, per affrontare la Fiorentina, con due assenze non di poco conto. Il bollettino ufficiale appena pubblicato dalla Lega Serie A ha infatti confermato due squalifiche per due calciatori che, diffidati, sono stati ammoniti nella scorsa partita contro il Lecce.
Gli squalificati del Torino
Si tratta di Matteo Prati e Nikola Vlasic, il primo appena arrivato dal Cagliari e il secondo titolarissimo della squadra granata. A tal proposito ricordiamo che nella Fiorentina, invece, saranno diffidati Fagioli, Mandragora e Parisi, che in caso di ammonizione sabato sera salterebbero la gara successiva con il Como.
