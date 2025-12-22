Vi ricordate di Füllkrug? La Fiorentina quell'estate scelse Nzola, ma il tedesco è pronto ad approdare in Serie A

In Serie A è in arrivo un nuovo attaccante: Niclas Füllkrug. Il tedesco era già stato vicino all'approdo nel campionato italiano e a seguirlo con attenzione era stata la Fiorentina.

Fu vicino alla Fiorentina

L'interesse risale all'estate del 2023, quando la Fiorentina era alla ricerca di un nome per l'attacco da affidare a Vincenzo Italiano. Insieme a Füllkrug, i nomi sul taccuino erano quelli di Dia e Nzola, su cui poi è ricaduta la malaugurata scelta finale.

Un nuovo attaccante per Allegri

Il tedesco, che dopo il Werder Brema era andato al Borussia Dortmund, adesso veste la maglia del West Ham, ma ancora per poco. Il Milan ha chiuso l'affare per portarlo in rossonero e in serata il giocatore sarà in Lombardia.